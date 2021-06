Seleção isolada numa ilha. Conheça os segredos do quartel-general em Budapeste

A ilha Margarida, entre Buda e Peste, no meio do rio Danúbio, é a partir de hoje a nova morada da seleção nacional. Os campeões europeus vão instalar-se no centenário Ensana Grand Margaret Island, um hotel de quatro estrelas completamente renovado e reservado exclusivamente para Portugal no Euro 2020.Além de garantir total isolamento e resguardo de olhares indiscretos, o quartel-general tem todas as comodidades, desde piscina interior a ginásio, sem esquecer um spa com direito a uma fonte de águas termais.As cores nacionais estão espalhadas por todo o lado, através de imagens e mensagens de apoio aos jogadores.A vista é privilegiada para o rio Danúbio a partir de cada um dos 164 quartos e os espaços verdes abundam no exterior, oferecendo total tranquilidade à comitiva nacional para a caminhada rumo à Reconquista. O lema já está escolhido. "Vamos todos... Vamos com tudo".estadia a partir dos 97,75 euros por noiteO Grand Margaret Island só aceita reservas a partir de 1 de setembro. O preço dos quartos começa nos 97,75 euros por noite.n