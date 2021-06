A seleção nacional foi vacinada "em tempo útil" para o Euro 2020, confirmou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol. A FPF não especificou datas, mas o CM sabe que os elementos da comitiva envolvida no Europeu, desde jogadores a equipa técnica, passando pelo staff de apoio (médicos, massagistas e técnicos de equipamentos) tomaram a vacina em maio, num processo articulado com a ‘task force’. Só as pessoas ...