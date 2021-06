Seleção Nacional pinta símbolo com cores do arco-íris após polémica com UEFA

A polémica instalou-se no mês de celebração da luta contra os direitos da comunidade LGBT, após a UEFA recusar iluminar o estádio de Munique, onde decorrem jogos do Euro 2021, com as cores do arco-íris, símbolo associado e usado na luta pela igualdade das pessoas LGBT. Agora, e após a UEFA ser duramente criticada e acabar por se retrair, dizendo que veste com "orgulho" as cores do arco-íris e reafirmando o reu compromisso de luta contra a discriminação, também as Seleções Nacionais portuguesas tomaram uma posição na polémica, pintando o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Durante a tarde desta sexta-feira, na página de Facebook das Seleções Nacionais, foi possível ver que a foto de perfil foi mudada para figurar o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol sobre um fundo ‘pintado’ com as cores da bandeira LGBT.

A publicação depressa reuniu milhares de comentários, muitos a apoiar a iniciativa e alguns com críticas pela decisão tomada.