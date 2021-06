Seleção Nacional preparada para a Hungria após golear Israel

Portugal fechou os ensaios para o Euro 2020 com uma vitória justa, sem sobressaltos e com dois golaços nos minutos finais.Num onze com várias alterações face à equipa que defrontou Espanha (0-0), Portugal fez uma primeira parte competente frente a Israel, que pouco ou nada assustou e que na defesa foi débil. Diogo Jota, aliás, ficou surpreendido pelos brindes do último reduto israelita. Teve duas chances claras para marcar mas desperdiçou clamorosamente. Também Ronaldo tentou várias vezes o golo, que só surgiu em cima do apito para o descanso e já depois de Bruno Fernandes (um dos melhores no primeiro tempo) ter feito o 1-0 após grande cruzamento de Cancelo.A entrada de André Silva para a segunda parte soltou ainda mais o jogo ofensivo de Portugal, que continuou a falhar golos. Israel não pressionava e a equipa portuguesa começou a baixar o ritmo, como que a olhar para o relógio a pensar na estreia do Europeu marcada para terça-feira. Os pontapés na monotonia (e que pontapés) surgiram, ao cair do pano, por Cancelo e Bruno Fernandes.Um ensaio positivo que valeu pela primeira parte e pelos golaços nos instantes finais. O campeão em título está preparado para a Hungria.Ronaldo marcou esta quarta-feira o golo 104 com a camisola de Portugal na sua 175.ª internacionalização. O avançado de 36 anos está a cinco de igualar o iraniano Ali Daei como máximo goleador de seleções. CR7 não marcava em solo português desde a goleada frente a Andorra (7-0) em novembro de 2020.Importante a produzir jogo ofensivo. No sítio certo para fazer o 1-0 e na assistência do 2-0. Golaço ao cair do pano.Um grande golo e uma assistência perfeita levam o lateral a dividir o protagonismo do jogo com Bruno Fernandes. Decisivo.Uma única defesa apertada, mas ainda assim merece destaque pela sua primeira internacionalização. É o 51º jogador que Fernando Santos lança na Seleção."Podíamos ter feito mais golos nos primeiros 25 minutos. Aí tivemos muita intensidade. Fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte mudei as coisas, mas não estivemos tão bem", disse Fernando Santos no final do jogo, criticando os muitos "passes fáceis" falhados que prejudicaram a prestação da equipa. "Os jogadores têm uma vontade enorme, são fortes no coletivo e no espírito do grupo", garantiu.