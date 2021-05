É um plantel, literalmente, de luxo. Os 26 convocados por Fernando Santos têm um valor de mercado conjunto de 829,5 milhões de euros. Com base na avaliação feita pelo site especializado Transfermarkt, Portugal tem a 5ª seleção mais valiosa entre os participantes na fase final do Euro 2020.França (1039,2 M €) e Alemanha (964 M €), dois dos adversários de Portugal no grupo F, ocupam o pódio de um ranking ...