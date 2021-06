Seleção Portuguesa faz derradeiro treino antes de embate com a Alemanha

A seleção portuguesa de futebol realiza esta sexta-feira o último treino antes do jogo com a Alemanha, da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, sendo que Nuno Mendes é a principal incógnita, devido a problemas físicos.

O jovem lateral falhou a sessão da véspera, ainda em Budapeste, por causa de dores musculares na perna esquerda, pelo que permanece a dúvida sobre se subirá ao relvado do estádio Allianz Arena, em Munique, onde Portugal defrontará os germânicos, no sábado.

A equipa das 'quinas' tem um treino agendado no palco da partida para as 15:30 (hora de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, pouco depois de o selecionador Fernando Santos e um jogador falarem em conferência de imprensa, de antevisão ao duelo com a Alemanha, às 14:45.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.