Sevilha é próxima paragem para a Seleção Nacional

A seleção nacional vai ficar em Budapeste a preparar os oitavos de final do Europeu frente à Bélgica, no domingo (20h00), e apenas viaja este sábado de manhã para Sevilha, palco do decisivo jogo.









A FPF confirmou ainda que, em caso de apuramento para a ronda seguinte, a comitiva portuguesa regressará depois à Cidade do Futebol, em Oeiras . Essa decisão está relacionada com a curta distância entre Lisboa e as cidades onde a Seleção poderá jogar os ‘quartos’ (Munique) e as ‘meias’ (Londres).





Leia também Base da Seleção Nacional transferida de Budapeste para a Cidade do Futebol em Oeiras Em relação aos oitavos, a FPF entendeu que não valeria a pena mudar o local de estágio por apenas dois dias (esta quinta e sexta-feira). E ficar em Budapeste (onde a temperatura ronda os 38 graus) tem a vantagem de manter os jogadores ambientados ao calor de Sevilha (à volta de 34 graus).

Além disso, a FPF não tinha preparado a mudança de quartel-general pois até esta quarta-feira estava em aberto a possibilidade de permanecer na capital húngara, se Portugal defrontasse a Holanda nos oitavos.