"Sofro mais lá do que aqui": Marcelo Rebelo de Sousa acompanha jogo entre Portugal e Bélgica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se confiante com a vitória de Portugal frente à Bélgica no Euro 2020.O chefe de Estado está a assistir ao jogo num restaurante, revelando o prognóstico à CMTV: "2-1" para Portugal. O Presidente admitiu ainda que sofre mais no estádio do que ao longe. "Sofre-se mais lá do que aqui", afirmou.Marcelo adiantou ainda que receberá a seleção portuguesa qualquer que seja o resultado alcançado na competição.A equipa das quinas sofreu um golo à saída para o intervalo, em Sevilha, depois de uma primeira parte com algumas oportunidades.