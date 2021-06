Suécia vence Eslováquia por 1-0 com golo de penálti

A Suécia venceu a Eslováquia por 1-0, esta sexta-feira, no jogo referente à segunda jornada do grupo E do Euro2020.Na primeira parte, com poucas oportunidades de golo criadas por ambas as seleções, foram os suecos quem conseguiram o primeiro remate à baliza de Dubravka, que afastou o perigo com uma defesa. As tentativas de ameaça às balizas continuavam, mas o jogo iria para intervalo empatado.Na segunda metade, a Suécia entrou com melhor atitude e foi mais rematadora que os eslovacos. A reação resultou no golo aos 76 minutos, por Forsberg, de grande penalidade.O resultado final por 1-0 é a primeira vitória da Suécia neste campeonato europeu, que soma 4 pontos e é líder do grupo E. A Eslováquia regista apenas um triunfo e pode ser ultrapassada pela Espanha, que defronta a Polónia na sexta-feira.