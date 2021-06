Suíça avança para os 'quartos' ao eliminar França em primeiro desempate por penáltis na prova

A Suiça bateu a França em grandes penalidades e carimbou a passagem aos quartos de final do Euro 2020, esta segunda-feira.Ao fim de 90 minutos, o resultado estava 3-3 e nem o prolongamento serviu para decidir o vencedor em jogo corrido.O jogador do Benfica Haris Seferovic alinhou na formação suíça e bisou no encontro, colocando a seleção na frente do marcador à passagem do minuto 15, levando aquele conjunto para intervalo em vantagem.No início do segundo tempo, os gauleses viram um penálti falhado por Ricardo Rodriguez e conseguiram repor a igualdade aos 57', por Karim Benzema. O avançado do Real Madrid faria o terceiro golo do encontro dois minutos depois. A França colocava-se em vantagem no encontro.Aos 75 minutos do encontro, Paul Pogba marcava o terceiro para os franceses.Mas a vantagem de golos revelava-se curta, pois Seferovic voltaria a faturar a nove minutos do final do tempo regulamentar e Gravanovic recolocava o marcador igualado em cima do minuto 90.No prolongamento, o jogo foi bastante equilibrado e o resultado não se alterou. Era a primeira grande decisão por penáltis nesta edição do Euro.A sorte nas grandes penalidades sorriu para a Suíça, que venceu por 5-4. Mbappé falhou o último penálti para a França.Os suíços vão disputar os quartos de final com a Espanha, que bateu a Croácia na tarde desta segunda-feira. Jogo marcado para a próxima sexta-feira.