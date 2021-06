"Os jogadores foram inexcedíveis. Correram, lutaram, criaram ocasiões. É uma desilusão grande para nós. Todos acreditávamos que podíamos chegar à final e vencê-la. Vínhamos com essa confiança. Tenho jogadores a chorar no balneário. Mas há coisas para ganhar no futuro. No Mundial 2018 fomos eliminados e depois vencemos a Liga das Nações em 2019. Há que olhar para a frente e ir ganhar o Campeonato do Mundo”, afirmou este domingo Fernando Santos.









O selecionador nacional recusou falar em “sorte ou azar”, mas admitiu que o resultado era “injusto”. “A Bélgica fez seis remates, acertou um. Nós fizemos 29 e acertámos uma vez no poste, outra no guarda-redes. Uma derrota é uma derrota”, acrescentou Santos.