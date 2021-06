"Tivemos um período de ansiedade mas recompusemo-nos bem": Fernando Santos sobre estreia de Portugal

Portugal entrou com o pé direito no Euro'2020 ao conquistar, esta terça-feira, uma vitória esclarecedora (3-0) frente à Hungria, no Puskás Arena, em Budapeste.

No final da partida, Fernando Santos elogiou a prestação da equipa que manteve-se focada do início ao fim do encontro, sublinhando a importância do triunfo no primeiro jogo do Grupo F.

"Se marcássemos podia ser mais fácil para nós, a Hungria foi muito obrigada a encostar-se lá atrás também muito porque Portugal empurrou e empurrou. Tivemos algumas oportunidades para marcar, mas não fizemos o golo. Depois, tivemos um pequeno período de ansiedade mas recompusemo-nos bem. Fizemos o primeiro golo, a Hungria abriu espaços e a equipa continuou com a vontade de fazer golos e acabou bem", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações à SIC Notícias.



Substituições na equipa

"Nem sempre sai como nós queremos mas queria colocar o Ronaldo mais aberto porque o Raphaël estava a ficar muito preso. Na direita estávamos bem. O Renato [Sanches] é poçante com bola, o Rafa também entrou muito bem. Não passa de uma vitória, temos dois jogos importantes pela frente. O importante é passar esta fase, depois é o que é", atirou o técnico.