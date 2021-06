França, Alemanha e Hungria, as seleções rivais de Portugal que integram o Grupo F do Euro 2020, valem juntas 2041 milhões de euros, tendo em conta os valores de mercado de cada um dos jogadores. A equipa lusa está avaliada em 872,5 milhões de euros.Segundo um ranking elaborado pelo jornal ‘As’ sobre as equipas mais valiosas que vão participar no campeonato de futebol, França ocupa o 2º lugar, com um valor de mercado ...