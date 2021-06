Ucrânia vence Macedónia do Norte por 2-1

A Ucrânia venceu a Macedónia do Norte por 2-1, em jogo a contar para o grupo C do Euro2020, esta quinta-feira.Yarmolenko marcou aos 29 minutos e assistiu Yaremchuk para o segundo golo dos ucranianos aos 34 minutos. Vantagem que se manteve até ao final da primeira parte.A estreante em fases finais de Europeus (Macedónia do Norte) reagiu bem logo nos primeiros minutos do segundo tempo e, aos 56', conquistou um penálti. Alioski faturou graças a um ressalto, após defesa do guarda-redes ucraniano.Os ucranianos garantiram assim a primeira vitória e os primeiros três pontos na competição de seleções e iguala pontualmente Países Baixos e Áustria do grupo C, que se defrontam esta noite, fechando a segunda jornada do grupo.