Ucrânia vence Suécia em prolongamento e avança para os quartos de final do Euro 2020

A Ucrânia garantiu a passagem aos quartos de final do Euro 2020, esta terça-feira, ao vencer a Suécia no prolongamento por 2-1.Apesar do equilíbrio entre as duas seleções nos primeiros minutos de jogo, Zinchenko foi responsável por abrir o marcador, marcando aos 27 minutos, com um remate certeiro à baliza sueca, defendida por Olsen.A Ucrânia estava em vantagem, mas não conseguiu levá-la para intervalo, já que aos 43', Forsberg efetuou um remate indefensável à baliza ucraniana. Foi o quarto golo do avançado do Leipzig na prova, superado apenas por Cristiano Ronaldo, com cinco tentos (já eliminado do Europeu), na lista de melhores marcadores do Euro.Nos segundos 45 minutos, o encontro manteve-se bastante equilibrado. 1-1 foi o resultado que permaneceu até ao final do jogo e as equipas tiveram de recorrer a prolongamento para decidir qual a seleção a marcar presença nos quartos de final.Na meia hora adicional, registaram-se muitas interrupções, com destaque para a expulsão do sueco Danielson, que atingiu de forma imprudente o adversário.Contudo, a Ucrânia guardava a surpresa para o fim. Aos 120'+1,