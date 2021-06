"Vamos ao Euro para vencer": Fernando Santos reafirma candidatura ao título

Mais nervoso ou mais calmo do que em 2016? Estou com a mesma convicção. Quando cheguei à Seleção afirmei que Portugal era candidato [a vencer o Euro 2016]. Continuo a afirmar que Portugal é candidato. Se vamos [ao Europeu] é para vencer", afirmou ontem Fernando Santos, na antevisão ao jogo de preparação de hoje (19h45) com Israel, o último antes do arranque do Euro 2020.O selecionador recusou a ideia de que a partida de hoje sirva para testar os jogadores, mas admitiu várias alterações face ao jogo anterior: "Os jogos com Espanha e Israel fazem parte da evolução do processo. Não houve exame com Espanha nem vai haver amanhã [hoje]. A mim interessa-me olhar para o comportamento dos jogadores. É importante que veja todos, os que jogaram com a Espanha podem não jogar com Israel."Fernando Santos aproveitou a conferência de imprensa para apontar o caminho do sucesso, numa mensagem clara ao plantel: "A Espanha quando venceu três vezes seguidas [Europeus de 2008 e 2012 e o Mundial de 2010] era Barcelona e Real Madrid. Seguiam o que faziam no clube. Como se resolve? Como em 2016, construindo um nós perfeito. Todos trabalhamos no mesmo sentido. Se entrarmos pelo pensamento individual, de jogar muito bem numa posição porque o faço bem no clube, aí vamos ganhar zero. Mas até hoje temos conseguido criar o nós perfeito. Espero que volte a acontecer este ano."O selecionador fez ainda questão de chamar a atenção para os perigos da Hungria, o outro adversário do grupo F: "A Hungria joga em casa, luta muito. O jogo mais perigoso para nós no Euro 2016 (3-3) foi com eles. O primeiro jogo é sempre muito importante numa fase final com apenas três jogos."Santos confidenciou, a finalizar, que deixava de fumar para ser campeão: "Se me pedirem para deixar de acreditar em Deus ou perder alguém para ser campeão europeu, claro que não. Agora, deixaria o resto."Fernando Santos foi questionado o que mudava no trabalho devido ao facto de os elementos da seleção nacional já terem tomado a vacina contra a Covid. "Não sei o que é diferente, uma pessoa vacinada continua a poder testar positivo. Sinto-me seguro por tudo o que tem sido feito no cumprimento das regras da DGS", disse. Também na conferência de imprensa, Rúben Neves reforçou que o foco dos jogadores "é sempre vencer" e "chegar ao Europeu com a máquina afinada".