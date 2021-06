"Voltaremos mais fortes": A mensagem de Cristiano Ronaldo após derrota com a Bélgica

Leia também Falta de pontaria tira Portugal do Europeu "Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de Campeões Europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses", escreveu.

Cristiano Ronaldo reagiu esta segunda-feira à derrota de Portugal com a Bélgica, no jogo deste domingo, em Sevilha, que determinou a saida da Seleção Portuguesa do Euro2020."Voltaremos mais fortes", foi uma das mensagens que o craque português fez questão de transmitir aos adeptos.O jogador aproveitou para parabenizar a Bélgica.