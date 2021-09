Contas aprovadas e discurso de Rui Costa: Foi assim a Assembleia Geral do Benfica

Numa Assembleia Geral do Benfica que começou às 20h30 de sexta-feira e contou com a presença de 622 sócios, foi aprovado o relatório de gestão do exercício de 2020/21 do clube com 57,70% (9 539 votos) a favor e 35,70% (5 902 votos) contra.





Uma AG mais calma do que a da passada sexta-feira - com Jaime Antunes a intervir e a explicar as contas - , mas onde ainda assim se ouviram algumas críticas, nomeadamente a Domingos Soares de Oliveira.Francisco Benítez, candido à presidência, discursou e desafiou Rui Costa a garantir que o Benfica terá sempre a maioria da SAD.Já o atual presidente e também candidato admitiu o falhanço da época passada, sem direito a quaisquer desculpas, considerou o cartão do adepto uma "maldita lei" e disse estar aberto ao debate e à crítica mas pedindo para que as mesmas sejam feitas internamente. "Não por esse país fora a dar azo a que adversários tirem partido disso também", vincou.