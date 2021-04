O FC Porto já apresentou recurso sobre o castigo de 21 dias de suspensão e 10.200 euros de multa aplicado a Sérgio Conceição, apurou Record, isto no seguimento da sua expulsão em Moreira de Cónegos. Os dragões foram notificados esta quinta-feira e fizeram já seguir a sua argumentação, tal como Pinto da Costa tinha anunciado no dia anterior, e que será agora analisada pelo pleno do Conselho de Disciplina.

