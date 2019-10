FC Porto tenta seguir os passos do Benfica rumo à quarta ronda da Taça de Portugal

O FC Porto tenta este sábado seguir as pisadas do Benfica e marcar presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, precisando para isso de vencer em casa do Coimbrões, equipa do Campeonato de Portugal.Na sexta-feira, os 'encarnados' venceram em casa do Cova da Piedade, da II Liga, por 4-0 e seguiram em frente na prova, feito que os 'dragões' tentarão também seguir, evitando assim a grande surpresa da Taça, quando o Alverca, do Campeonato de Portugal, afastou na quinta-feira o Sporting, detentor do troféu, derrotando os 'leões' por 2-0.Além do FC Porto, mais oito equipas da I Liga entram em ação, numa terceira eliminatória que encrerra no domingo.