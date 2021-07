Luís Filipe Vieira apresenta demissão ao fim de 18 anos na presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira apresentou as cartas de demissão do clube e da SAD. O empresário abandona o clube da Luz na sequência da operação Cartão Vermelho, que levou à sua detenção, por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.Numa primeira decisão, na passada sexta-feira, Luís Filipe Vieira decidiu suspender-se da presidência do Benfica, abrindo assim a porta à subida de Rui Costa à liderança. Depois, em carta enviada aos ‘vices’, manifestou a intenção de manter essa suspensão até outubro. Na quarta-feira, o Conselho Fiscal da SAD anunciou também que seria afastado da presidência da sociedade num prazo de 30 dias, caso não renunciasse ao cargo. Foi a gota de água para Luís Filipe Vieira, que enviou uma carta aos restantes membros da direção encarnada a apresentar a demissão, findando uma ligação de 18 anos.Esta decisão pode ser uma lufada de ar fresco para a família de Vieira. Segundo o que oapurou, já há muito que Vanda, mulher de Luís Filipe Vieira, fazia força para que o então presidente abandonasse o ‘trono’ do Benfica, argumentando que toda a família saía prejudicada com a sua exposição mediática.