Sporting tenta regressar aos triunfos em vésperas do dérbi com o Benfica

O Sporting procura na quinta-feira voltar a triunfar na Liga Europa de futebol, após dois jogos sem vencer, na receção aos polacos do Rakow, em vésperas de discutir com o Benfica a liderança da I Liga.

A equipa 'leonina' parte para a quarta jornada no segundo lugar do Grupo D, em igualdade com os austríacos do Sturm Graz -- que venceu na estreia, por 2-1 -, ambos a três pontos dos italianos da Atalanta e com três de vantagem sobre o Rakow.

Os polacos, que demonstram ser a formação mais fraca do agrupamento, conquistaram o único ponto na ronda anterior, ao empatarem 1-1 em casa com o Sporting, num jogo em que os portugueses atuaram desde os oito minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Viktor Gyökeres.

O avançado sueco, melhor marcador dos 'leões' na época 2023/24, com 11 golos, é a principal 'baixa' para o encontro no Estádio José Alvalade, com início às 20:00 (à mesma hora em que se começam a defrontar Atalanta e Sturm Graz), mas o influente médio japonês Morita também está a recuperar de lesão.

Há duas semanas, apesar de ter menos um jogador, a equipa treinada por Rúben Amorim conseguiu colocar-se em vantagem, graças a um golo marcado pelo defesa uruguaio Sebastián Coates, aos 14 minutos, mas Fabian Piasecki restabeleceu o empate, aos 79, apontando o único tento dos polacos na prova.

O Sporting, que, antes de empatar na Polónia, perdeu por 2-1 na receção à Atalanta, está obrigado a vencer o Rakow, uma vez que apenas o primeiro classificado segue para os oitavos de final, enquanto o segundo disputa um play-off de qualificação com um adversário proveniente da Liga dos Campeões e o terceiro é despromovido à Liga Conferência Europa.

O confronto com o campeão polaco surge apenas três dias antes da deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, em partida da 11.ª jornada do campeonato, numa altura em que os rivais lisboetas estão separados por três pontos, com vantagem do Sporting sobre o campeão nacional.

Nos outros jogos da quarta ronda, destacam-se os embates da Roma, treinada pelo português José Mourinho, Liverpool, um dos mais fortes candidatos ao título, e Bayer Leverkusen, as únicas equipas com um percurso 100% vitorioso na segunda prova continental de clubes.

Os italianos visitam o Slavia Praga, no Grupo G, enquanto os ingleses e os alemães deslocam-se aos recintos do Toulouse (Grupo E) e Qarabag (H), respetivamente, depois de na jornada anterior terem goleado os franceses e os cazaques pela mesma margem: 5-1.