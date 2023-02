12 jogadores do Canelas 2010 castigados após partida polémica com a Sanjoanense

Doze jogadores do Canelas 2010 foram castigados, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da partida com a Sanjoanense, na jornada anterior, e estão indisponíveis para o jogo deste sábado, com o Montalegre, a contar para a 19ª jornada da Liga 3 - Série A.Os jogadores foram castigados com 8 e 15 dias de suspensão e, em três casos, com um jogo de suspenção. Os atletas terão de pagar, no total, 3.540 euros de multas. O Canelas 2010 terá, ainda, de pagar uma multa de 765 euros por comportamento incorreto dos adeptos. Ainda segundo o comunicado da Federação, foram instaurados processos disciplinares aos dirigentes Fernando Madureira e Isaac Santos.Na partida, na jornada anterior, com a Sanjoanense, os jogadores do Canelas 2010 abandonaram o terreno de jogo ao minuto 75 em protesto com o trabalho da equipa de arbitragem. Regressaram 15 minutos depois para terminar a partida. Durante o jogo, três jogadores gaiense foram expulsos por acumulação de cartões amarelos."O clube foi informado dos castigos na véspera de uma jornada. Só posso tirar uma conclusão, clubes falidos, federação milionária", disse, ao, Fernando Madureira, presidente do Canelas 2010 SAD.