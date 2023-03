120. Ronaldo tem os mesmo golos na Seleção Nacional que Eusébio, Figo e Pauleta juntos

Liechtenstein. CR7 marcou dois golos duranto a partida e aumentou para 120 o número total de golos marcados com a camisola de Portugal. No entanto, não foi apenas este o recorde que conquistou. Ronaldo conseguiu igualar o número de golos marcados por Eusébio, Figo e Pauleta ... juntos.



O craque, que joga pelo Al-Nassr, é o melhor marcador da equipa das quinas. Segundo o jornal O Jogo, depois de Ronaldo segue-se Pauleta com 47 golos marcados, Eusébio, com 41, e Figo, com 32 golos marcados pela Seleção Nacional.



Cristiano Ronaldo conquistou a recorde de jogados com mais internacionalizações de sempre quando foi titular pela Seleção Nacional no jogo desta quinta-feira frente ao