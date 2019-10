13,5 milhões de euros sem retorno no FC Porto

O FC Porto investiu forte na última janela de transferências, mas de entre as compras efetuadas, há duas que não estão a garantir retorno desportivo, pelo menos até ao momento, e os dragões têm 13 milhões de euros estagnados.Loum, médio senegalês, custou 7,5 milhões aos azuis-e-brancos que foram obrigados a comprar o jogador ao Sp. Braga, após finalizados os seis meses de empréstimo. Renzo Saravia, lateral-direito argentino, foi comprado por seis milhões de euros ao Racing Avellaneda. Em ambos os casos os números são revelados no relatório e contas do FC Porto (época 2018/19).Loum, de 22 anos, teve poucas oportunidades na época transata. Neste início de temporada parece, igualmente, fora dos planos de Conceição. O médio ainda não foi sequer utilizado na equipa principal, tendo somado 90 minutos pela equipa B.Já o defesa, de 26 anos, uma das contratações cirúrgicas tendo em conta a sua posição, teve uma oportunidade no jogo frente ao Krasnodar, mas foi substituído aos 38’, quando os dragões já perdiam por 3-0.