"14 golos sofridos preocupam", admite Jorge Jesus

"É claro que os 14 golos sofridos preocupam. O Benfica sofreu metade desses golos nos últimos três jogos. Tem a ver com o facto de não treinar e começar a perder rotinas", disse esta sexta-feira Jorge Jesus, na antevisão ao jogo deste sábado (19h00, Sport TV 2) com o Estoril, na Amoreira. O técnico do Benfica realça os adversários que marcaram os sete golos às águias: Bayern Munique (4-0 na Liga dos Campeões) e V. Guimarães (3-3 na Taça da Liga). Pelo meio, os encarnados bateram o Vizela, por 1-0, com um golo aos 90’+8.Jesus lamenta que não haja tempo para treinar, o que faz com que os jogadores percam rotinas: "Ninguém tem tempo para treinar, não é só o Benfica. O Estoril tem. Isto não é desculpa para nada. Se fosse possível, era jogar todos os dias, era sinal de que estava em todas. Temos de trabalhar em cima do teórico para podermos estar, pelo menos, preparados para as situações do jogo."E o técnico não esconde a preocupação para este encontro: "Defendem com uma linha de seis. Por isso é que não sofrem muitos golos. Defendem bem e vamos encontrar imensos problemas. O Benfica vai ter um jogo sofrido, não tenho dúvidas."Para Jesus, será uma partida com "poucos golos", num estádio com muito vento: "São sempre jogos complicados. Estão a fazer um bom arranque de campeonato. Têm tantas derrotas como o Benfica - uma. Não vai ser fácil ter supremacia, não vão existir muitas situações para fazer golos. Não nos preparámos para isso, praticamente não treinámos."Jorge Jesus foi ainda confrontado com o apelo dos adeptos do Flamengo para o seu regresso ao Brasil. "O Benfica é a minha casa. Não sou insensível, e ver os adeptos a pedirem o meu regresso são imagens que me tocam. Não admito regresso nenhum. Sou treinador e estou dependente dos resultados."Taarabt (fez uma entorse no tornozelo direito em Guimarães) juntou-se aos lesionados Lázaro, André Almeida, Gedson, Gil Dias, Seferovic e Rodrigo Pinho.Jesus vai esperar pelo treino deste sábado para decidir se Pizzi e Radonjic jogam, deixando a decisão nas mãos do departamento médico.Lucas Veríssimo foi convocado por Tite para a seleção do Brasil, que vai defrontar a Colômbia (11 de novembro) e a Argentina (dia 16).