Benfica defronta Roma, AC Milan e Guadalajara na International Champions Cup

Todos os jogos vão disputar-se nos Estados Unidos.

O Benfica vai defrontar no torneio de pré-época International Champions Cup de futebol os italianos da Roma e do AC Milan e os mexicanos do Chivas Guadalajara, com todos os jogos a disputarem-se nos Estados Unidos.



Os encontros da sétima edição do torneio, que reúne na pré-época alguns dos principais clubes do futebol mundial e à qual o Benfica regressa pela terceira vez, após presenças em 2015 e 2018, foram esta quarta-feira anunciados nos Estados Unidos.



As 'águias' vão defrontar o AC Milan em Foxborough, Massachusetts, a Roma em Harrison, Nova Jérsia, e o Chivas de Guadalajara em Santa Clara, Califórnia.



Além do Benfica, AC Milan, Roma e Chivas, integram também o torneio as equipas do Manchester United, Bayern Munique, Arsenal, Juventus, Tottenham, Inter de Milão, Atlético de Madrid e Real Madrid.



Os Estados Unidos recebem 11 jogos, entre os quais um dérbi Atlético de Madrid-Real Madrid, enquanto na Europa disputam-se três partidas e na Ásia quatro.



A Juventus, equipa dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, não realiza nenhum encontro em território norte-americano, defrontando o Atlético de Madrid em Estocolmo, o Tottenham em Singapura e o Inter de Milão na China.



A organização, a Relevent Sports Group, ainda não divulgou o calendário dos jogos.