"Corja" na BTV vale multa de 34 mil euros ao Benfica

O Benfica foi multado em 34,430 mil euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF pelo facto de um narrador da BTV ter apelidado a equipa do FC Porto de "corja" durante a narração do encontro entre águias e dragões nas meias-finais da Allianz Cup, esta temporada.Segundo o Record apurou, o entendimento do CD foi de que o Benfica deve ser responsabilizado na medida em que a BTV é o canal do clube e ainda porque a expressão foi proferida por Valdemar Duarte num relato e não num espaço de opinião.A queixa foi apresentada na altura pelo FC Porto e por Luís Gonçalves, diretor desportivo dos dragões.Em atualização