Avançado espanhol Fernando Torres termina carreira aos 35 anos

O avançado espanhol Fernando Torres anunciou hoje o fim da sua carreira de futebolista profissional, aos 35 anos, num vídeo divulgado na rede social Twitter."Chegou o momento de colocar um ponto final na minha carreira", afirmou Fernando Torres, que desde julho de 2018 representa os japoneses do Sagan Tosu.O internacional espanhol, que ao longo de 18 anos de carreira representou, além do clube japonês, Atlético Madrid, Liverpool, AC Milan e Chelsea, remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa, agendada para hoje.Fernando Torres, conhecido como 'El nino', tinha contrato com o clube nipónico, atual último classificado da liga japonesa, até dezembro deste ano, com opção de renovar por mais uma temporada.Nascido em Fuenlabrada, nos arredores de Madrid, Fernando Torres ingressou na formação do Atlético Madrid na temporada 1994/95, estreando-se na primeira liga espanhola em setembro de 2002 e chegando à seleção espanhola no ano seguinte.Com a camisola da seleção somou 110 internacionalizações, tendo apontado 38 golos e vencido os Europeus de 2008 e 2012 e o Mundial de 2010.