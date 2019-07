Portugal empata com a Espanha na segunda ronda do Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, detentora do troféu, empatou esta quarta-feira 1-1 com a Espanha, em jogo da segunda jornada do grupo A do Campeonato da Europa, disputado em Erevan.Juan Miranda colocou os espanhóis em vantagem, aos 41 minutos, mas Fábio Vieira restabeleceu a igualdade, aos 49, sendo que ambas as formações dividem a liderança, com quatro pontos.No sábado, Portugal defronta a anfitriã Arménia, na terceira e última jornada da fase de grupos, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Erevan, enquanto a Espanha joga com a Itália, à mesma hora.