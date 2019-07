Sporting começou a preparar Supertaça com Bruno Gaspar integrado

A equipa de futebol do Sporting começou esta segunda-feira a preparar o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, marcado para domingo, frente ao Benfica, numa sessão na qual Bruno Gaspar já trabalhou integrado.Um dia depois da derrota com o Valência, no 'Troféu Cinco Violinos' (2-1), os titulares desse encontro realizaram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes atletas, entre os quais o guarda-redes Renan Ribeiro, fizeram trabalho no relvado.O lateral Bruno Gaspar, que esteve ao serviço da seleção de Angola na Taça das Nações Africanas (CAN), já esteve às ordens do técnico Marcel Keizer, a seis dias da disputa pela Supertaça, no Estádio Algarve.Rafael Camacho, Ristovski e Rosier voltaram a treinar de forma limitada, enquanto Rodrigo Battaglia cumpre o plano de recuperação da respetiva lesão.Já Jovane Cabral, realizou tratamento a mialgias de esforço na coxa esquerda.Na terça-feira, o plantel do Sporting goza um dia de folga, voltando a treinar na quarta-feira, em Alcochete, à porta fechada.O encontro da Supertaça Cândido de Oliveira, que vai opor o campeão nacional, Benfica, ao vencedor da Taça de Portugal, Sporting, está agendado para domingo, a partir das 20:45, no Estádio Algarve.