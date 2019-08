Úmaro Embaló renova contrato com o Benfica até 2024

O avançado internacional sub-19 português Úmaro Embaló, que alinha pela equipa B do Benfica, renovou contrato com os 'encarnados' até 2024, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais de futebol.O extremo luso-guineense, de 18 anos, chegou à Luz em 2015, proveniente do AD Oeiras, tendo passado, desde então, pelas equipas de iniciados, juvenis, juniores, sub-23 e B das 'águias'."É um sentimento de orgulho poder renovar o meu contrato, fico muito feliz. O objetivo de cada um que está aqui é chegar à equipa principal do Benfica. No meu caso, o objetivo é esse também, mas não estou com pressa", afirmou Embaló em declarações à BTV.Além de considerar que "é muito importante o clube olhar para os jogadores da formação", Úmaro Embaló confessou que é igualmente motivante "sentir que isso acontece" de forma efetiva: "Temos colegas lá em cima [na equipa principal] e é mais uma demonstração de que o Benfica está a apostar em nós."O avançado esteve perto de deixar o Benfica em janeiro de 2018, quando tinha 16 anos, mas a transferência para os alemães do Leipzig, que iriam pagar aos 'encarnados' cerca de 20 milhões de euros, acabou por não se concretizar.Úmaro Embaló está integrado na equipa B das 'águias', que é comandada por Renato Paiva, tendo apontado o golo do triunfo sobre o Estoril-Praia (2-1), no domingo, na primeira jornada da II Liga portuguesa.