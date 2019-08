Ronaldo garante que rivalidade com Messi faz deles melhores jogadores

O futebolista português Cristiano Ronaldo realçou que a rivalidade que protagoniza com o argentino Lionel Messi desde há 15 anos faz do 'craque' luso melhor jogador, tal como acontece com o rival sul-americano."Não tenho dúvidas nenhumas de que ele [Messi] me faz melhor jogador e que eu o faço melhor jogador a ele. As rivalidades são saudáveis", lançou CR7 em entrevista à TVI.E acrescentou: "Eu admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente, por exemplo, quando eu saí da liga espanhola, que lhe deu muita pena, entre aspas, porque era uma rivalidade que ele sentia. Mesmo [em termos da rivalidade entre] o próprio Real Madrid e o Barcelona, e ele gostava também dessa picardia."O capitão da seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, referiu a título de exemplo que o 'astro' argentino reconheceu que as últimas três ligas dos Campeões que o Real Madrid venceu, ainda antes de Ronaldo ser transferido para a Juventus por 100 milhões de euros em 2018, o deixaram "um pouco perturbado", algo "normal", segundo Ronaldo."Eu também [fiquei um pouco perturbado] se calhar com outras coisas que ele ganhou com o Barcelona e que eu também gostava de ter conquistado. Mas isso é a rivalidade boa que existe no futebol. Tenho uma excelente relação com ele, profissional, e são 15 anos a compartilhar" sucessos, assinalou.Questionado sobre se já jantou com Messi, Ronaldo disse que não, mas deixou essa possibilidade em aberto: "Porque não? Não vejo qualquer problema. Ele é argentino, a minha namorada também é [argentina], por isso, não vejo qualquer problema."Ronaldo e Messi contam, cada um, com cinco Bolas de Ouro, o troféu que distingue anualmente o melhor futebolista do mundo, no currículo, um feito que só os dois alcançaram até esta quarta-feira na história do futebol.