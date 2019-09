Extremo inglês Marcus Edwards reforça Vitória de Guimarães por quatro épocas

O extremo Marcus Edwards, de 20 anos, transferiu-se esta segunda-feira do Tottenham, de Inglaterra, para o Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa de futebol com o qual assinou contrato até ao final da época 2022/23.O clube minhoto informou ainda, em nota publicada no sítio oficial, que passou a deter 50% dos direitos económicos do futebolista inglês, cuja cláusula de rescisão é de 15 milhões de euros.Formado no emblema da zona norte de Londres, o ala chegou a estrear-se pela equipa principal dos 'spurs' na época 2016/17, num triunfo sobre o Gillingham, para a Taça da Liga inglesa (5-0).Marcus Edwards foi posteriormente emprestado ao Norwich, que, na época 2017/18, jogava na II Liga inglesa, e ao Excelsior, clube pelo qual marcou dois golos em 28 jogos no principal campeonato holandês, em 2018/19.O extremo britânico é o 12.º reforço dos vimaranenses para a época em curso, depois do guarda-redes Jhonatan, dos defesas Lucas Soares e Bondarenko, dos médios Mikel Agu, Blati Touré e Dénis Poha e dos avançados André Pereira, João Pedro, Bruno Duarte e Léo Bonatini.