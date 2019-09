O extremo brasileiro Raphinha vai atuar no Rennes, depois de um ano ao serviço do Sporting, anunciou esta segunda-feira o clube da primeira divisão francesa de futebol.Raphinha, de 22 anos, chegou aos 'leões' na época 2018/2019 proveniente do Vitória de Guimarães, tendo realizado 41 encontros e marcado nove golos pelos 'leões'.Os clubes ainda não revelaram os valores, tendo a imprensa internacional avançado uma verba a rondar os 20 milhões de euros.