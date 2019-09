Podence "aliviado" com acordo entre Sporting e Olympiacos

O futebolista Daniel Podence, um dos jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting no ano passado, mostrou-se esta quarta-feira "aliviado" por o clube de Alvalade ter chegado a acordo com o Olympiacos, no que foi um "processo desgastante"."Foi o culminar de um processo desgastante. Fiquei muito contente com o acordo entre os dois clubes e por o Sporting ter ganhado algum bom dinheiro por mim. Fico feliz e aliviado por tudo ter acabado bem", afirmou Podence, em conferência de imprensa, na Cidade de Futebol, em Oeiras, onde está ao serviço da seleção portuguesa.Na segunda-feira, Sporting e o Olympiacos chegaram a acordo para a transferência do extremo de 23 anos para a equipa grega, que se comprometeu a pagar sete milhões de euros.De acordo com comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting revelou que, "na presente data, celebrou um acordo com Olympiacos FC e com o jogador Daniel Podence, nos termos do qual o referido clube grego se comprometeu pagar à Sporting SAD a quantia de sete milhões de euros".Na nota, a SAD 'leonina' deu conta de que as partes "renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador".O antigo jogador do Sporting foi um dos que rescindiu o seu contrato em consequência dos incidentes de Alcochete do ano passado e estava em litígio com o clube 'leonino'.