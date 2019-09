Iker Casillas continua fora dos relvados pelo menos até março

O guarda-redes espanhol do FC Porto, Iker Casillas, revelou esta terça-feira que o médico que acompanha a sua recuperação de um problema cardíaco aguardará até março para ver a evolução e só então decide se volta a jogar futebol."Daqui até março o médico vai ver como é a evolução e, se houver algum risco, o primeiro que não o tomará serei eu", afirmou aos jornalistas espanhóis o guardião, à margem de uma visita às instalações do Club Fútbol Pozuelo, que é apoiado pela Fundação Iker Casillas.Desde o dia 01 de maio que Casillas está fora dos relvados, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio durante um treino dos 'dragões'."Estou bem depois do que aconteceu há quatro meses e 23 dias. Estou a recuperar a forma física, é um processo que não é lento, mas todos os que sofreram um enfarte sabem que a medicação te faz ser cauteloso. São desafios que a vida te coloca e o imporante é que estou aqui a desfrutar deste momento", sublinhou o guarda-redes ex-Real Madrid.Segundo Casillas, quando chegar o dia de se retirar "pela lei da vida", o próprio será o primeiro a comunicá-lo publicamente.E rematou: "Agora o que há a fazer é recuperar e ver o caminho que o meu corpo toma."