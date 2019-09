A nova competição europeia de clubes vai chamar-se Europa Conference League, anunciou esta terça-feira o comité executivo do organismo que tutela o futebol europeu, reunido em Ljubljana.Em dezembro de 2018, a UEFA tinha anunciado a criação de uma terceira competição de clubes, que se junta à Liga dos Campeões e à Liga Europa, que deverá ser disputada por 32 clubes de países com menor representatividade no futebol europeu.A nova competição vai arrancar na temporada 2021/22 e vai, à semelhança da Liga Europa, ter 141 encontros, distribuídos por 15 jornadas, e ser jogada à quinta-feira.O vencedor da prova vai garantir a presença na Liga Europa do ano seguinte.Segundo a UEFA, será ainda jogada uma fase a eliminar adicional, disputada antes dos oitavos de final, entre as equipas classificadas no segundo lugar de cada grupo e os terceiros classificados das 'poules' de Liga Europa.