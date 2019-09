Cristiano Ronaldo marca na vitória da Juventus frente à SPAL

O internacional português Cristiano Ronaldo 'fechou' este sábado o triunfo da octocampeã Juventus na Série A Italiana de futebol, ao apontar o segundo golo do triunfo diante da SPAL.O bósnio Miralem Pjanic inaugurou o marcador ainda antes do intervalo, aos 45 minutos, e Cristiano Ronaldo fez o 2-0, aos 78, com um cabeceamento a cruzamento da esquerda do argentino Paolo Dybala.A 'Juve' lidera agora a Série A Italiana, com 16 pontos, com a equipa de Maurizio Sarri a ter apenas um empate fora com a Fiorentina e cinco triunfos, em seis jornadas disputadas, mas pode ser ultrapassada pelo Inter.A formação de Milão, que hoje visita a Sampdoria, é a única que tem apenas vitórias, com cinco.Na terça-feira, a Juventus recebe o Bayer Leverkusen na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter empatado na estreia, na visita ao Atlético de Madrid, a 2-2.