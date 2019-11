Marítimo e Portimonense empatam e aumentam séries sem vencer

Marítimo e Portimonense empataram este domingo 1-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Funchal, e mantiveram as respetivas séries sem vencer.Os algarvios, que somaram o nono jogo sem vencer, marcaram primeiro, pelo brasileiro Lucas Fernandes, aos 40 minutos, mas o seu compatriota Getterson empatou, aos 71, naquele que foi o quarto jogo dos madeirenses sem ganhar.O Marítimo ocupa o 14.º lugar da classificação, com 11 pontos, enquanto o Portimonense segue no 16.º, o primeiro acima da zona de despromoção, com oito.