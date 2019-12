Bruno Lage renova contrato com o Benfica até 2024

Bruno Lage renovou ontem contrato com o Benfica até 2024, comunicou o clube da Luz à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).O técnico, o seu empresário Jorge Mendes e Luís Filipe Vieira estiveram ontem reunidos e colocaram preto no branco o que há muito estava decidido. Lage tinha contrato até 2023, que agora estendeu por mais um ano, dobrando o salário (de 500 mil euros líquidos anuais para um milhão).A duração do vínculo acaba por ser uma surpresa, uma vez que o próprio treinador tinha negado o prolongamento: "É um aumento salarial e não uma renovação. O melhor treinador do Mundo [Mourinho] assinou esta semana até 2023 e o meu contrato também é até 2023, não faz sentido qualquer renovação."Também Luís Filipe Vieira já tinha dado o acordo como certo, garantindo ainda que o treinador, de 43 anos, iria receber com retroativos (desde o início da nova temporada).Lage assumiu o comando da equipa principal em janeiro e levou-a à conquista do 37ª título de campeão nacional depois de recuperar de uma desvantagem de oito pontos. Já esta época conquistou a Supertaça (goleada ao Sporting, 5-0).Bruno Lage garante que sempre se sentiu tranquilo em relação à renovação: "Desde que falei com o presidente Luís Filipe Vieira percebi que a situação era fácil de resolver"."Metas? O normal. Num clube grande como o Benfica é continuar a ganhar, vencer em todas as provas", disse esta quinta-feira o técnico à BTV, depois de ter rubricado o novo contrato. Sobre a equipa, o técnico reconheceu que Chiquinho foi uma "grande contratação": "Qualquer dia é Chicão." E voltou a dizer que o antigo relvado provocou muito desgaste aos jogadores."Lage é o homem certo para liderar durante muitos anos, não tenho dúvidas", disse ontem Vinícius numa ação solidária na Casa dos Plátanos.O jogo deste sábado com o Famalicão (18h00, BTV) está a provocar grande interesse entre os adeptos do Benfica. São esperados mais de 60 mil pessoas no Estádio da Luz."Queremos criar problemas ao Benfica e tentar marcar. Nunca vencemos na Luz, mas já tivemos saídas complicadas esta época e em todas fomos competentes", disse João Pedro Sousa, técnico do Famalicão.