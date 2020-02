Tondela e Marítimo empatam em jogo sem golos

Tondela e Marítimo empataram este domingo 0-0, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

A equipa de Tondela somou o quinto encontro seguido sem vencer em casa (o último triunfo data de 03 de novembro de 2019, sobre o Sporting, por 1-0), enquanto os insulares completaram a quinta partida consecutiva sem ganhar no campeonato.

O Tondela caiu do 10.º para o 11.º lugar da I Liga, com 24 pontos, enquanto o Marítimo permanece na 14.ª posição, com 21, sete pontos acima da primeira equipa em zona de despromoção, o Portimonense (17.º e penúltimo), que tem menos um jogo realizado.