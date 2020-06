UEFA ajuda contas do Dragão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A UEFA aprovou ontem várias alterações ao regulamento do fair-play financeiro que são uma tábua de salvação para as contas do FC Porto. Na prática, os dragões terão mais um ano, até ao fim da próxima época, para resolver o seu elevado défice financeiro.Depois de ter fechado o 1º semestre com 51,9 milhões de euros de prejuízo, a SAD azul-e-branca estava obrigada a encaixar ...