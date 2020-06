Jovane Cabral desperta cobiça na Europa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jovane Cabral é o homem do momento em Alvalade. As boas exibições do extremo já despertaram o interesse de vários clubes ingleses e franceses e fizeram aumentar o valor pedido pela SAD do Sporting para negociar e que se situa agora nos 25 milhões de euros, apurou o Correio da Manhã.Nos dois últimos jogos dos leões, o cabo-verdiano, de 22 anos, foi de longe o melhor jogador. Mas mais: fez dois grandes golos de livre direto ...