Ivo Vieira promete lutar pela Liga Europa enquanto for "matematicamente possível"

O treinador Ivo Vieira afirmou esta segunda-feira que o Vitória de Guimarães vai lutar pelo apuramento para a Liga Europa enquanto for "matematicamente possível", antes do duelo com o Benfica, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A derrota caseira na ronda anterior, frente ao Gil Vicente (2-1), deixou os vimaranenses na sétima posição, com 46 pontos, a quatro do último lugar de acesso à prova europeia, o quinto, ocupado pelo Rio Ave, mas o técnico prometeu que a equipa vai encarar de "forma muito séria" os três jogos que restam, a começar pela visita ao Estádio da Luz, para defrontar o campeão.

"Como sempre, vamos encarar o jogo para tentar fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é tentar ganhar o jogo. Ainda não estamos arredados, mas o último resultado não nos ajudou a alimentar o objetivo [da Liga Europa]. Enquanto for matematicamente possível, vamos continuar a lutar por pontos", frisou, em videoconferência de antevisão ao jogo, marcado para as 21:30, em Lisboa.

Ivo Vieira acrescentou que os seus jogadores têm de "ser profissionais" e de representar o emblema minhoto de "forma digna", tendo realçado que o Benfica, apesar de só ter somado 20 pontos na segunda volta e de ocupar a segunda posição da tabela, com 68, é um adversário "sempre forte", que oferece "grandes dificuldades".

"Vai ser um Benfica difícil. Sabemos que os resultados não têm sido os melhores, mas a valia está lá, a organização está lá, a qualidade está lá. O Benfica vale muito mais do que o que tem feito. Nós, Vitória, também valemos muito mais do que o que temos feito. Não nos vamos deixar iludir pela ideia de que o Benfica não está assim tão forte. O Benfica é sempre forte", salientou.

Caso o Vitória de Guimarães empate ou ganhe na Luz, o FC Porto, líder da competição, com 76 pontos, sagra-se automaticamente campeão, pela 29.ª vez, antes de receber o Sporting, na quarta-feira, mas o técnico vitoriano não se mostrou "interessado" na possível "festa" que possa advir da conquista de pontos por parte da sua equipa.

"Não me compete entrar em festas, nem comentar festas seja de quem for. Temos de lutar pelo resultado. Tudo que não envolva o que é o jogo não me diz nada", reiterou.

Ivo Vieira considerou ainda que o Benfica, treinado por Nélson Veríssimo nos últimos dois jogos - vitória sobre o Boavista (3-1) e empate com Famalicão (1-1) - apresentou uma "ideia" semelhante à do anterior técnico, Bruno Lage, embora com "um cunho pessoal", e realçou a necessidade de a formação de Guimarães estar atenta ao "jogo interior" dos 'encarnados'.

O treinador disse ainda sentir-se apoiado pela SAD vimaranense, liderada por Miguel Pinto Lisboa, "desde o início da época", depois de questionado sobre o acompanhamento que tem recebido por parte de quem dirige o clube.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 46 pontos, visita o Benfica, segundo, com 68, em jogo da 32.ª jornada, marcado para as 21:30 de terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.