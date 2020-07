Rúben Amorim à caça de quase seis milhões

O Sporting tem amanhã um jogo decisivo na luta pelo 3º lugar, o único que dá acesso direto à Liga Europa e que pode significar um encaixe de quase seis milhões de euros. Quando Rúben Amorim assumiu o comando técnico dos leões, à partida para a 24ª jornada, o clube de Alvalade estava a 4 pontos de distância do Sp. Braga, que então ocupava o 3º posto. Desde essa jornada, as posições inverteram-se e agora os leões têm 3 pontos de vantagem, ou seja, o novo técnico recuperou sete pontos à sua antiga equipa.Quando amanhã, às 21h30, entrar no Dragão, o Sporting já saberá o resultado dos minhotos, que recebem o Belenenses SAD às 19h15. Se vencerem, os arsenalistas igualam os leões na classificação, quando têm vantagem no confronto direto. Logo, a partida com o FC Porto é fulcral para o Sporting se manter à frente na luta pelo 3º lugar.Como referido, esse posto é o único que dá acesso direto à Liga Europa. Se a UEFA mantiver em 2020/21 os prémios monetários que distribuiu esta época, os participantes nessa prova encaixam automaticamente 2,9 milhões de euros. A esse montante soma-se uma segunda parcela definida com base no ranking de cada equipa. O Sporting, na época em curso, recebeu mais 2,8 M €, pelo que só ao participar na Liga Europa assegurou 5,7 M €. Este valor já pagaria 40% da cláusula de rescisão que levou Rúben Amorim do Minho para Alvalade: 14,1 M € (com base nos juros a 30 de junho).