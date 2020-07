Festa azul no pé de Marco Matias

Marco Matias foi um verdadeiro às de trunfo na vitória (1-0) deste domingo em casa do Belenenses SAD frente ao Gil Vicente.O extremo entrou aos 70 minutos e numa jogada de insistência marcou o único golo do encontro, que garante praticamente a permanência dos azuis no campeonato. Agora, só uma hecatombe atirará os lisboetas para a II Liga, ou seja, se perderem na última jornada e V. Setúbal, Portimonense e P. Ferreira vencerem os jogos que lhes faltam.Antes do golo, foram poucas as oportunidades de perigo num jogo que até poderia ter pendido para o Gil Vicente, a equipa mais esclarecida, sob a batuta de Rúben Ribeiro.