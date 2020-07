Vasco Seabra é o novo treinador do Boavista, assinando um contrato de duas temporadas com os 'axadrezados', anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol nas redes sociais.

O treinador, de 36 anos, sucede no comando do clube portuense a Daniel Ramos, que conduziu o Boavista ao 12.º lugar da I Liga esta época, depois de ter chegado a meio da temporada para substituir Lito Vidigal.

"É um prazer estarmos cá. Estamos com garra, com vontade e com a certeza de que vamos conseguir orgulhar os nossos boavisteiros e transportar toda a honra deste clube para o que seremos capazes de fazer no presente e no futuro, com vitórias, jogo atrativo e trazer entusiasmo aos nossos adeptos", afirmou o Vasco Seabra, através de um vídeo divulgado na conta oficial dos 'axadrezados' no Facebook.

O novo técnico dos 'axadrezados' pretende que a equipa seja capaz de "transportar a mística" e revelou a ambição de "elevar o Boavista aos lugares que merece, com respeito, raça, dimensão e querer".

Vasco Seabra regressa ao escalão principal, onde teve a primeira experiência nas épocas 2016/17 e 2017/18, ao serviço do Paços de Ferreira, clube que acabaria por deixar a meio da segunda temporada.

Seguiu-se uma incursão pelo Famalicão, então na II Liga, antes de assumir a equipa de sub-23 do Estoril-Praia, em 2018/19.

Na última temporada, Seabra orientou o Mafra, que ocupava o quarto lugar na II Liga, aquando da interrupção da competição devido à pandemia de covid-19.