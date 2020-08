Sporting descarta Pepelu

O Sporting negou esta quarta-feira ter feito qualquer abordagem para a contratação do médio espanhol Pepelu, que esteve emprestado pelo Levante ao Tondela.Apesar de as notícias postas a circular em Espanha de que os leões estavam interessados na contratação do jovem por 5 milhões de euros, fonte oficial de Alvalade desmentiu, ao, a existência de contactos.Pepelu esteve em destaque no Tondela, tendo inclusivamente marcado o penálti que garantiu a permanência dos tondelenses na Liga (vitória sobre o Moreirense por 2-1), nos descontos da partida. Teve uma época positiva, participando em 34 jogos e apontando dois golos.Embora tenha descartado Pepelu, os leões estão no mercado à procura de um médio. No entanto, aguardam pela eventual venda de Wendel, um jogador que teve alguns pretendentes e que pode render uma maquia importante para os cofres vazios do clube.O Sporting prepara-se para apresentar o guarda-redes Adán (Atl. Madrid), o defesa-central Feddal (Betis), o lateral-direito Porro (Man. City) e o lateral-esquerdo Antunes (Getafe). Mesmo assim, Rúben Amorim quer mais um médio, um extremo e um ponta de lança para a nova época.