Três ‘damas’ entram na SAD portista

O conselho de administração da SAD do FC Porto propõe para o novo mandato uma lista que integra três ‘damas’ em lugares não executivos.



São elas Teresa Cristina Azevedo, analista financeira que presidiu à Fundação Cidade de Guimarães (entidade responsável pela organização da Guimarães Capital da Cultura 2012) e companheira de Carlos Magno, ex-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; Rita Moreira, irmã de Rui Moreira (presidente da Câmara do Porto e ‘vice’ do Conselho Superior do FC Porto), ex-gerente da imobiliária da família Selminho e comentadora residente do canal do clube; e Maria Manuela Aguiar, jurista e antiga deputada do PSD que foi um dos rostos da defesa do direito das mulheres no Parlamento. Reinaldo Teles será também administrador não executivo.

Pinto da Costa é proposto para novo mandato como presidente. Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Luís Gonçalves e Vítor Baía ficarão com as funções executivas na SAD.